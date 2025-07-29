Песков: Россия всегда следует формуле "наше дело правое"

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что страна подписалась под этой формулой до февраля 2022 года

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия всегда следовала формуле, предложенной в 1941 году заместителем председателя Совета народных комиссаров СССР Вячеславом Молотовым "Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!". Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так Песков прокомментировал вопрос, готовы ли в Кремле подписаться под этой формулой или уже под ней подписались в феврале 2022 года.

"Мы под ней уже подписались до февраля 22-го. Мы всегда были подписаны на эту формулу", сказал представитель Кремля.