Заявления Трампа о сроках по Украине и русофобия в Европе. Темы брифинга Пескова

Заявление американского лидера Дональда Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине, русофобия в Европе и отношения РФ с США стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин встретится с председателем правления Сбербанка Германом Грефом.

Остальные мероприятия главы государства будут непубличными.

О заявлении Трампа

В Кремле "приняли к сведению" заявление Трампа о "сокращении сроков" урегулирования на Украине и незаинтересованности в контактах.

Россия, несмотря на заявления Трампа, продолжит спецоперацию для защиты своих интересов, но заинтересована в мирном разрешении конфликта: "Мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечению наших интересов в ходе этого урегулирования".

Вопрос о встрече Путина и Трампа "как не стоял в предметном плане, так и не стоит".

Об отношениях с США

Россия и США сейчас не ведут контактов по продлению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений: "А мешает им, собственно, состояние двусторонних отношений, в которые они пришли во время администрации президента Байдена".

Пока процесс нормализации отношений России и США идет "ни шатко ни валко".

Россия заинтересована в нормализации отношений с США и хотела бы видеть большую динамику: "Но здесь для того, чтобы продвигаться, нужны импульсы с двух сторон".

О русофобии в Европе

Германия "очень активно принимает участие" в нагнетании истеричной русофобии: "Германия пытается и здесь тоже играть лидирующую роль, поэтому делается все для того, чтобы формировать образ врага из нашей страны".

Попытки сформировать образ врага из России не отвечают интересам народов европейских стран: "На это задействованы большие ресурсы, и эта работа продолжается, к нашему большому сожалению. Это явно не в интересах народов европейских стран".

Об утверждениях Киева

Кремль отверг утверждения Киева о том, что Россия якобы атаковала исправительную колонию в Запорожской области: "Российская армия не наносит ударов по гражданским целям. Удары наносятся по военной и околовоенной инфраструктуре".

О союзниках