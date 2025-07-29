Александр Ивачев предложил наделить полномочиями сенатора РФ Евгения Букреева, Олега Гордеева и Римму Скоморохову

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Кандидат от КПРФ Александр Ивачев подал документы для регистрации на участие в досрочных выборах губернатора Свердловской области. Об этом сообщили в избиркоме региона.

"Предоставил документы для регистрации на досрочных выборах губернатора Свердловской области Ивачев Александр Николаевич. <...> Выдвинут свердловским областным отделением политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации". В числе необходимых документов кандидат сдал листы поддержки с подписями депутатов и глав муниципальных образований - 126 подписей", - говорится в сообщении.

Полномочиями сенатора РФ Ивачев предлагает наделить Евгения Букреева, Олега Гордеева и Римму Скоморохову.

Документы будут проверены избиркомом в течение 10 дней.

В конце марта президент России Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. До этого Паслер занимал должность губернатора Оренбургской области. Выборы губернатора Свердловской области пройдут с 12 по 14 сентября.