Иван Родин предоставил 138 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения

КАЛУГА, 29 июля. /ТАСС/. Кандидат от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" Иван Родин подал документы для регистрации на выборы губернатора Калужской области. Об этом сообщила пресс-служба облзбиркома.

"Кандидат на должность губернатора Калужской области от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" сдал документы на регистрацию", - говорится в сообщении.

Родин предоставил 138 подписей муниципальных депутатов и глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения на выборы главы региона, сообщили в пресс-службе.

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования 14 сентября 2025 года одновременно с выборами депутатов законодательного собрания региона. По данным облизбиркома, для участия в выборах глав региона выдвинуты пять кандидатов, в том числе действующий губернатор Владислав Шапша - от партии "Единая Россия", Надежда Ефремова - от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", Степан Опарышев - от ЛДПР, Николай Яшкин - от КПРФ.