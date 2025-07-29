Представители Соединенных Штатов и Соединенного Королевства организовали тайную встречу в одном из курортных альпийских местечек, уточнили в пресс-бюро Службы

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Представители США и Великобритании организовали тайную встречу в одном из курортных альпийских местечек, где провели "выборы" президента Украины. Об этом говорится в поступившем в распоряжение ТАСС сообщении пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

"Достигнутое в Альпах соглашение проливает свет на подоплеку недавней скандальной попытки "президента" ограничить полномочия местных антикоррупционных структур, - указывается в сообщении. - Расчищая политическую "поляну" для [Валерия] Залужного, [Андрей] Ермак "подставил" [Владимира] Зеленского - убедил его, что такой шаг не испортит отношения Киева с западными партнерами, а на самом деле создал для Запада повод начать кампанию по отстранению "просроченного" от власти как "покусившегося на демократию".

Замена Зеленского

США и Великобритания также решили, что вопрос замены Владимира Зеленского назрел, уточнили в СВР.

По данным службы, "обсуждались перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима", "все участники встречи сошлись во мнении, что вопрос давно назрел". "Смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией", - отметили в СВР

Соединенные Штаты и Великобритания решили выдвинуть Валерия Залужного на пост президента Украины.

"Американцы и британцы сообщили о решении выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Ермак и Буданов "взяли под козырек". При этом они заручились обещаниями англосаксов сохранить за ними нынешние посты, а также учитывать их интересы при решении других кадровых вопросов", - отметили в СВР РФ.

"Перезагрузка" с главным условием

В СВР РФ также заметили, что решение о смене стало "ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном, и продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией".

"Состоявшаяся встреча и ее итоги дают основание обратиться к гражданам Украины. Итак, на альпийском курорте прошли выборы нового президента вашей страны, - добавили в агентстве. - Разве таким вы представляли триумф украинской "демократии, незалежности и самостийности", о котором вы так долго мечтали?"