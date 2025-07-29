Проводя параллели с 1940-ми годами, лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил, что нынешняя военно-политическая обстановка требует проявлять требовательность в оценке труда каждого управленца

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Причинение управленцами вреда обороноспособности страны даже без хищений должно наказываться в уголовном порядке. Такое мнение высказал лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов в статье для журнала "Национальная оборона", посвященной бывшему начальнику Смерша и министру госбезопасности СССР Виктору Абакумову (1908-1954).

Проводя параллели с 1940-ми годами, Миронов отметил, что нынешняя военно-политическая обстановка требует проявлять требовательность в оценке труда каждого управленца.

"Необходимо всерьез задуматься над возвращением в Уголовный кодекс статьи, позволяющей наказывать лиц, которые, будучи ответственными за выполнение конкретных задач, не совершили хищений и служебных злоупотреблений, однако их управленческая позиция нанесла значительный вред обороноспособности страны, привела к росту цен, поставкам на фронт продукции, не отвечающей необходимым требованиям и др.", - написал политик.

Отталкиваясь от опыта работы Смерша и других силовых структур в период Великой Отечественной войны, Миронов подчеркнул важность "четкой вертикали подчинения спецслужб, ответственных за безопасность армии и обороноспособность страны, непосредственно верховному главнокомандующему - президенту РФ".

"Спецслужбы максимально эффективны, когда имеют четко определенный, реалистичный круг задач и не распыляются на функции, не соответствующие их основной миссии. Например, при решении задач надежной фильтрации граждан, прибывающих в Россию из-за рубежа. Необходимо внести дополнения в федеральный закон "Об оперативной деятельности" о едином порядке проведения проверок, расширении оснований для постановки на оперативный учет, применении современных технических средств контроля правдивости показаний, а также привлечения к этой работе уполномоченного по правам человека в РФ для разрешения сложных вопросов", - написал Миронов.