В своих рассуждениях американцы не учитывают переживания и мысли людей, которые живут на этих территориях, отметил председатель партии "Справедливая Россия - За правду"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия могла бы рассмотреть возможность выкупа Аляски, раз США размышляют о приобретении у нее Командорских островов. Такое мнение ТАСС высказал председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.

Так он прокомментировал заявление подполковника Сухопутных сил США Джеффри Фрица, который выступил с инициативой покупки Командорских островов у России с целью отслеживания действий КНР в Арктическом регионе.

"Нам бы прикупить Аляску можно в ответ на это, вот и все, - сказал Миронов ТАСС. - Я думаю, что перебьются. Жизнь все расставит по своим местам".

Депутат подчеркнул, что в своих рассуждениях американцы не учитывают переживания и мысли людей, которые живут на этих территориях. "[Президент США Дональд] Трамп - бизнесмен. Он привык покупать, продавать выгодно", - добавил Миронов, оценивая американский подход к таким вопросам.