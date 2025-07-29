Как отметили в российском дипведомстве, Р.А. Йохансену вручили ноту протеста из-за ограничений в отношении рыболовных судов компаний РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Временный поверенный Норвегии был вызван в МИД России, ему вручена нота протеста из-за ограничений в отношении рыболовных судов российских компаний. Об говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"29 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Норвегии в России Йохансен, которому была вручена нота протеста в связи с введенными в июле норвежской стороной неправомерными ограничительными мерами в отношении рыболовных судов российских компаний "Норебо" и "Мурман сифуд", осуществляющих промысел в исключительной экономической зоне Норвегии в соответствии с двусторонним межправительственным соглашением о взаимных отношениях в области рыболовства 1976 года", - отмечается в тексте.

Как подчеркнули в МИД РФ, норвежской стороне было заявлено, что указанные недружественные меры являются грубым нарушением двусторонних договоренностей в сфере рыболовства, "подрывающим многолетнюю эффективную систему управления и регулирования промыслом совместных запасов рыбы в Баренцевом и Норвежском морях". "Безответственные действия Осло не только чреваты обрушением всего комплекса двусторонних отношений в сфере рыболовства и негативными последствиями для их участников, но и ставят под угрозу дальнейшую рациональную эксплуатацию морских биологических ресурсов в Северной Атлантике", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ также указали, что в связи с этим акцентирована необходимость добросовестного выполнения Норвегией своих обязательств перед РФ в рамках соглашения по рыболовству 1976 года и отказа от шагов, ограничивающих правомерную деятельность российских рыболовных судов в исключительной экономической зоне Норвегии. "В случае неготовности Осло вернуться к выполнению предписанных соглашением 1976 года условий российской стороной будут приняты необходимые меры по защите интересов отечественного рыболовства", - заключили в министерстве.