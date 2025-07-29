В таком случае Западу придется провести выборы на Украине, отметил замдиректора Института стран СНГ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский не является легитимным главой Украины, поэтому в случае, если Вашингтон и Лондон решат заменить его на бывшего главкома ВСУ, посла Украины в Лондоне Валерия Залужного, им потребуется обосновать его полномочия через выборы, а для них нужно перемирие. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Здесь возникает проблема механизма. Если они собираются его [Зеленского] снести, грубо говоря, им, конечно, не привыкать <…>. Но здесь есть проблема, что Зеленский не имеет легитимности. И если его свергнут, то следующий будет также не иметь легитимности", - пояснил специалист.

По словам эксперта, в таком случае Западу придется провести выборы на Украине. "Чтобы провести выборы нужно перемирие, а оно на их условиях не вытанцовывается", - подчеркнул аналитик.

Жарихин также указал, что пока непонятно, почему американцам потребовался Залужный в качестве президента Украины. "Зачем американцам нужен человек англичан, британцев на месте Зеленского, который хоть и немножко отвязался, но он их человек - тут тоже непонятно", - добавил он.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост главы Украины. По поступившей в СВР информации, встреча прошла с участием главы офиса Зеленского Андрея Ермака, руководителя Главного управления разведки украинского министерства обороны Кирилла Буданова и Залужного. На встрече участники также решили, что вопрос замены Зеленского назрел, указали в СВР.