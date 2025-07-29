Процесс сопротивления со стороны Великобритании вполне естественный, указал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Президенту США Дональду Трампу удалось продавить Евросоюз, и теперь он оказывает давление на Великобританию. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин, комментируя встречу Трампа и премьер-министра Великобритании Кира Стармера 28 июля.

Ранее агентство Bloomberg отметило, что встреча между президентом США и премьер-министром Великобритании показала большие разногласия между ними.

"Европу он продавил, вот если говорить о Евросоюзе и встрече с [главой Еврокомиссии] Урсулой фон дер Ляйен. Теперь он продавливает Англию. Так что здесь вполне естественный процесс - процесс сопротивления со стороны Великобритании", - сказал эксперт.

"Мы видим, что он вообще старается на всех давить. Так что, здесь стиль бизнесмена, который где бы ни появился, старается продавить свою выгоду. Вот, просто выйдя на политический уровень, он старается насадить свои бизнес-технологии: это сделки, это давление, это постоянные сроки, это изменение всевозможных условий. Притом, все это на ходу, без особой проработки", - добавил собеседник агентства.

По словам Кошкина, в условиях такой позиции Трампа проявление Британией несогласия является вполне естественным. "Мы знаем довольно яркую природу Трампа, который любит порой взаимоисключающие формулировки, притом довольно динамично: утром одна, вечером другая. Так что здесь вполне возможно, что при формировании довольно радикальной концепции Трампа, чтобы Европа платила за все, притом большие деньги, вывести Европу на сложные энергоносители, заставить покупать американское оружие и отдавать его Украине. То есть, в общем-то, бизнес-схемы очень не в пользу Европы. Естественно, в таких условиях, возможно, и будут и есть вот такие возмущения, порой несогласия, желание выторговать", - добавил аналитик.

Однако, по мнению собеседника агентства, ни к какому радикальному разладу между Вашингтоном и Лондоном это не приведет. "Никогда особых радикальных разладов между англосаксами не было. Да, у них постоянно есть противоречия. Здесь следует учитывать некий поиск истины в противоречивой дискуссии, но в целом, как говорится, Англия с Америкой всегда найдут компромисс, найдут консенсус", - заключил он.