В Совете Федерации работает группа по сотрудничеству с парламентами государств Африки, которую возглавляет председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин, отметила председатель Совфеда

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии принимают активное участие в проработке проекта соглашения об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече в Женеве с председателем Законодательного собрания переходного периода Буркина-Фасо Усманом Бугумой.

Беседа состоялась на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

"Отношения России и Буркина-Фасо очень важны для нас. <...> В настоящее время ведется проработка проекта соглашения об основах отношений между Российской Федерацией и Буркина-Фасо. Российские парламентарии принимают активное участие в этой работе", - сообщила Матвиенко.

Также она отметила, что в Совете Федерации работает группа по сотрудничеству с парламентами государств Африки, которую возглавляет председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

"Настроены на активизацию контактов и укрепление взаимодействия по линии этих групп", - добавила она.

Председатель СФ также отметила, что законодатели придают большое значение дальнейшему укреплению договорно-правовой базы сотрудничества, и предложила парламентариям из Буркина-Фасо также держать этот вопрос под парламентским контролем.