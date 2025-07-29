События последних дней говорят, что мер, которые были приняты для защиты, недостаточно, указал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Сенаторы подготовят совместно с правительством РФ новые законодательные меры для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан. Об этом написал в своем Telegram-канале глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"События последних дней говорят, что мер, которые были приняты для защиты информационной инфраструктуры и персональных данных граждан (включая оборотные штрафы) оказалось явно недостаточно. Совместно с правительством продолжим работу над законодательными мерами в данной сфере", - отметил он.