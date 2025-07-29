В ходе встречи также были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и заместитель премьер-министра Ливана Тарек Митри обсудили положение миротворцев Временных сил ООН в ближневосточной республике.

"Состоялся обмен мнениями по текущей ситуации в Ливане и вокруг него. Отдельное внимание было уделено положению миротворцев Временных сил ООН в Ливане в контексте предстоящего обсуждения в Совете Безопасности ООН мандата данной миссии", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, как отметили в российском дипведомстве, с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку единства, территориальной целостности и суверенитета Ливана, подчеркивалась важность должного учета интересов республики как принимающей контингент ООН.

В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-ливанских отношений, включая поддержание регулярного политического диалога, а также взаимодействие на площадках ООН, указали в российском дипведомстве.

Встреча прошла 28 июля в Нью-Йорке на полях Международной конференции высокого уровня по достижению двугосударственного решения палестино-израильского конфликта.