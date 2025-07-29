Кроме того, член-корреспондент РАН отметил, что с недавнего времени европейские государства вернулись к обсуждению стратегической автономии от США

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Политика милитаризации и дипломатия с применением силы стали основными инструментами Евросоюза в международных отношениях. Такое мнение высказал директор Института Европы РАН, член-корреспондент РАН Алексей Громыко в ходе круглого стола, посвященного 50-летию подписания Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки.

"После того, как Урсула фон дер Ляйен вступила на свой первый срок как председатель Еврокомиссии, она заявила напрямую о том, что эта комиссия будет геополитической, что геополитика будет основным приоритетом, а соотношение норм, показателей экономической эффективности или реальной демократии будут как бы соподчиненными. А несколько лет назад уже не только геополитика, а открытая милитаризация и возвращение жесткой силы, военной силы, дипломатия с помощью силы вернулась не только в повестку конечной политики Евросоюза, но фактически стало главным инструментом этой организации", - сказал Громыко.

Кроме того, он отметил, что с недавнего времени европейские государства вернулись к обсуждению стратегической автономии от США. По его словам, задача этой идеи состоит в дистанцировании от Вашингтона в военно-политической сфере. Тем не менее Громыко подчеркнул, что основой этой программы постепенно становится не выход из-под опеки США, а именно проведение антироссийской политики.