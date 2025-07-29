Верхняя палата российского парламента настроена на активное вовлечение в процесс двустороннего сотрудничества, указала председатель Совфеда

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Российские парламентарии готовы к активизации контактов по парламентской линии с КНДР. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече с председателем Верховного народного собрания КНДР Пак Ин Чхолем, которая прошла в Женеве на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

"Крепость наших связей прошла проверку на прочность. С удовлетворением отмечаем продолжающуюся активизацию политического диалога на всех уровнях. <...> Российские парламентарии готовы к наращиванию контактов по парламентской линии", - сказала председатель СФ.

По ее словам, верхняя палата российского парламента как палата регионов настроена на активное вовлечение в процесс двустороннего сотрудничества. "Прямой интерес проявляют уже не только приграничные регионы Дальнего Востока, которые хорошо знают Северную Корею. Нам нужно двигаться дальше", - сказала Матвиенко.

Она также отметила, что в ноябре 2024 года Совет Федерации одобрил ратификацию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Этот документ был подписан 19 июня 2024 года в Пхеньяне лидерами двух стран Владимиром Путиным и Ким Чен Ыном.

Во встрече в Женеве также приняли участие заместитель председателя СФ Константин Косачев и заместитель председателя Государственной думы Петр Толстой.