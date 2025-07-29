Слуцкий: русофобия ЕС в итоге заставила его "преклонить колени" перед США

Так глава комитета Госдумы по международным делам прокомментировал высказывания директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горки

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Евросоюз поплатился за свою русофобию тем, что был вынужден "преклонить колени" перед США и американским президентом Дональдом Трампом. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так депутат прокомментировал высказывания директора Совета национальной безопасности Белого дома по борьбе с терроризмом Себастьяна Горки. По его словам, условия соглашения между Вашингтоном и Брюсселем свидетельствуют о том, что ЕС признал американское экономическое господство и принял новые правила торговли, которые определяет администрация Трампа.

"На практике подтверждена неправильность курса Евросоюза, ведомого последний десяток лет оголтелыми русофобами. Многомиллиардная поддержка неонацистов на Украине, разрыв кооперации с Москвой, отказ от российских энергоносителей, разрушающие экономику европейских стран антироссийские санкции - все это заставило Брюссель преклонить колени перед Вашингтоном и ударило по благополучию простых европейцев", - написал Слуцкий в своем телеграм-канале.

Глава думского комитета обратил внимание, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц "посыпает голову пеплом" в связи со сделкой между ЕС и США, хотя европейцев предупреждали об опасностях следования по пути "русофобской евроатлантической политики Обамы-Байдена". "Тот случай, когда "назло маме уши отморожу". Сегодняшние евробюрократы плохо учили историю и явно не слышали про здоровый прагматизм. Но это их геополитический выбор", - добавил парламентарий.

Слуцкий также подчеркнул, что Россия отдала предпочтение защите суверенитета и национальных интересов. "И правильность нашего курса подтверждена многократно", - резюмировал он.

27 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и хозяин Белого дома Дональд Трамп договорились, что США с 1 августа введут пошлины в 15% примерно на 75% европейского экспорта вместо 30-процентных на весь экспорт, которые угрожал ввести Трамп. Взамен Еврокомиссия пообещала полностью запретить любые виды импорта в ЕС российских энергоресурсов и закупить американские нефть, газ, ядерное оборудование и топливо на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую цифровую промышленность.