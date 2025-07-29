Председатель Совфеда отметила, что российско-китайские отношения играют важную роль и являются фактором стабильности в мире

ЖЕНЕВА, 29 июля. /ТАСС/. Руководства России и Китая поддерживают расширение парламентских связей и межрегионального сотрудничества двух стран, 2025 и 2026 годы были очень насыщенны по этой линии. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко сообщила на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, прошедшей на полях шестой Всемирной конференции спикеров парламентов в Женеве.

"Главы государств всемерно поддерживают расширение парламентских связей, межрегионального сотрудничества [РФ и КНР]. Это имеет кумулятивный эффект. 2025 и 2026 годы очень насыщенны по парламентской линии. Будем и далее делать все для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне", - сказала она.

Также спикер СФ акцентировала внимание на том, что в этом году страны вместе отмечают 80-летие Великой Победы. "Председатель КНР Си Цзиньпин был главным гостем на праздновании 80-летия Победы, на параде на Красной площади. А президент России Владимир Путин посетит КНР для участия в мероприятиях, посвященных героическому подвигу китайского народа", - отметила Матвиенко

Она подчеркнула, что российско-китайские отношения играют важную роль и являются фактором стабильности в мире.

Спикер СФ добавила, что парламентское сотрудничество стало важной составляющей межгосударственных отношений России и Китая. По ее словам, Москва и Пекин слаженно действуют на международной арене, успешно координируют работу в рамках БРИКС, ШОС, "Группы двадцати". Матвиенко выразила признательность за конструктивное взаимодействие в рамках Межпарламентского союза, в том числе в контексте возможного создания на этой площадке новой группы БРИКС+.

Во встрече также приняли участие заместитель Председателя СФ Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Денисов.