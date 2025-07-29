Министерское совещание по вопросам поддержания мира ООН прошло в Берлине в середине мая

ООН, 29 июля. /ТАСС/. Любые миротворческие инициативы должны обсуждаться в Совете Безопасности (СБ) или в Генеральной Ассамблее (ГА) ООН, а не на отдельных конференциях в европейских столицах, заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.

"Отдельно подчеркиваем, что любые миротворческие инициативы должны обсуждаться в Совете Безопасности ООН и Спецкомитете Генассамблеи ООН по операциям по поддержанию мира, а не на отдельных конференциях в европейских столицах, - сказал он на заседании Совета Безопасности по операциям ООН в поддержку мира. - Считаем неприемлемым предоставление ооновского зонтика мероприятиям, организаторы которых придерживаются дискриминационного подхода при формировании списка участников, как это сделала Германия при проведении в мае Министерской встречи по миротворчеству в Берлине. Подчеркиваем также важность подлинной беспристрастности Секретариата в соответствии со статьями 100 и 101 Устава ООН".

Министерское совещание по вопросам поддержания мира ООН прошло в Берлине в середине мая. Мероприятие было призвано способствовать повышению уровня охраны и безопасности развернутых миротворцев и общей эффективности миссий.