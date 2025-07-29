Генерал-майор запаса отметил, что для введения импортных пошлин Вашингтону нужно разругаться со всем миром, включая Китай и Индию

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июля. /ТАСС/. Ультиматум президента США Дональда Трампа в отношении России говорит о том, что у него до сих пор нет конкретной мирной программы по Украине, таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Вечером 29 июля Трамп заявил журналистам, что администрация Вашингтона хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины. По версии Трампа, российская сторона, "вероятно, хочет продолжать войну".

"Вашингтон одновременно ведет ряд сделок с Евросоюзом, Ближним Востоком, Индокитаем, Ираном, Россией, а позитивного результата нигде нет. Ситуация примерно как в сделке по продаже колец Сатурна. Все это накладывает определенный отпечаток на его политику и появляются шарахания в виде заявлений, ультиматумов и санкций, в которых звучит обида, что после предыдущего ультиматума из Кремля никто не позвонил. Эти ковбойские замашки подтверждают, что у США по-прежнему нет конкретной мирной программы по Украине, а ВПК США давит, поставки вооружений для ВСУ продолжаются", - сказал Ивлев.

Чтобы ввести импортные пошлины, считает депутат, Вашингтону нужно разругаться со всем миром, включая Китай и Индию. "Пойдет ли Трамп на этот шаг, увидим через 10 дней", - добавил он.

14 июля Трамп сообщил, что Соединенные Штаты введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Вашингтон и Москва не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. 28 июля американский лидер заявил, что намерен объявить о сокращении срока на достижение договоренности по Украине между Россией и США до 10-12 дней.