Замглавы российского дипведомства Сегрей Вершинин добавил, что реализация законных чаяний палестинцев на собственное суверенное государство, обеспечение их фундаментальных прав на самоопределение и возвращение "и так были отложены на непозволительно долгие 80 лет"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. События на Ближнем Востоке вновь показали, что без справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы в регионе не наступят подлинный мир и безопасность. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ООН на конференции, посвященной мирному урегулированию палестинского вопроса.

"В эти дни с опозданием почти в полтора месяца проводится международная конференция высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта. События на Ближнем Востоке, беспрецедентный кризис и масштабная эскалация насилия вновь показали: без справедливого и долгосрочного решения палестинской проблемы в регионе не наступят подлинный мир и безопасность", - отметил замминистра.

Вершинин добавил, что реализация законных чаяний палестинцев на собственное суверенное государство, обеспечение их фундаментальных прав на самоопределение и возвращение "и так были отложены на непозволительно долгие 80 лет". "Как известно, двугосударственная формула была заложена еще в самом первом соответствующем решении ООН - в резолюции 181 Генассамблеи ООН от 1947 года с планом раздела Палестины на два государства - еврейское и арабское - при выделении Иерусалима в качестве отдельной единицы со специальным международным режимом. Однако из двух предусмотренных указанной резолюцией государств было создано только одно - Израиль", - отметил он.

"СССР стал первой страной, признавшей Израиль и де-факто, и де-юре. Дипломатические отношения были установлены практически сразу после объявления независимости 14 мая 1948 года. При этом в Москве выступали и выступают за создание независимого и жизнеспособного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, которое могло бы мирно и безопасно сосуществовать с Израилем", - добавил Вершинин.

Замглавы МИД РФ напомнил, что с 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина. "Признание палестинской государственности Россией, как и десятками других государств, было сделано не ради аплодисментов, а в интересах двугосударственного решения, и на деле помогло его спасти", - отметил замглавы МИД РФ.

Массовая дегуманизация

Замминистра подчеркнул, что "происходящее сегодня на оккупированной палестинской территории, как было справедливо отмечено, не поддается описанию". "Перед нами разворачивается трагическая история массовой дегуманизации, страданий, колоссальных жертв и разрушений. Мы не раз заявляли: атака ХАМАС и захват заложников, многие из которых до сих пор остаются в плену, заслуживают всяческого осуждения и порицания. Однако эта атака не может использоваться в качестве предлога для коллективного наказания в течение 21 месяца миллионов палестинцев. Она не должна становиться поводом для провоцирования большой региональной войны", - подчеркнул он.

Вершинин отметил, что статистика убитых и раненых палестинцев [в секторе Газа] шокирует: свыше 60 тысяч убитых