По словам официального представителя МИД РФ, каждый патрон, произведенный в Соединенных Штатах, является оскорблением памяти детей, чьи фамилии написаны на гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Поставка американских вооружений Украине может оскорблять жертв Донбасса и солдат Красной армии - американских союзников в период Второй мировой войны так же, как международная конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта, проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке оскорбляет США, в которой Вашингтон "не будет участвовать". Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"А не оскорбляет ли жертв Донбасса поставка американских вооружений киевскому режиму? Не пощечина ли это американскими союзниками во Второй мировой войне солдатам Красной Армии, освобождавшим Украину, памятники которым сейчас взрываются, а захоронения сравниваются с землей, как это произошло с Холмом Славы во Львове?" - написала она в своем Telegram-канале, прокомментировав высказывание руководителя пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс касаемо участия страны в международной конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения.

По мнению Захаровой, каждый патрон, произведенный в США, также является оскорблением памяти детей, чьи фамилии написаны на гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке. "А что насчет трагедии 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов в Одессе, когда десятки людей были заживо сожжены киевским режимом? И, наконец, не думает ли госпожа Брюс, что каждый патрон, произведенный на американских фабриках и попавший в кровавые руки боевиков ВСУ - это оскорбление памяти детей, чьи фамилии каждый может прочитать на черных гранитных плитах Аллеи Ангелов в Донецке?" - написала она.

Ранее Брюс в письменном заявлении выразила мнение, что Вашингтон считает, что проходящая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке международная конференции высокого уровня по урегулированию палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения не приблизит мир, а продлит боевые действия в регионе.

Кроме того, она назвала конференцию "непродуктивной и несвоевременной". "Это пиар-акция, которая имеет место во время деликатных дипломатических усилий, направленных на прекращение конфликта. Эта конференция совершенно не будет содействовать миру, а продлит войну, ободрит [палестинское движение] ХАМАС и вознаградит его за обструкцию и подрыв реальных усилий по установлению мира", - добавила Брюс, подтвердив, что США не будут принимать участие в конференции.

28 июля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открылась Международная конференция высокого уровня по мирному урегулированию вопроса о Палестине и реализации двугосударственного решения. Решение о ее созыве приняла Генеральная Ассамблея в декабре 2024 года.