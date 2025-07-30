Президент США таким образом стремится представить себя миротворцем и укрепить свои позиции на мировой арене, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп прибегает к политическому шантажу, угрожая ввести пошлины против России, как ранее пытался давить на страны ЕС и Украину, чтобы представить себя миротворцем и укрепить свои позиции на мировой арене. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"[Трамп] пытается своими способами, в том числе шантажом, делать все, чтобы войти в историю как миротворец. <…> Но это не те варианты, которые сегодня должны мировое общество удовлетворить. Потому что действия Трампа - это шантаж, и Евросоюза тоже: он поставил все европейские страны на колени. Хотел поставить на колени Россию для того, чтобы забрать себе на многие десятилетия в рабство Украину, но, естественно, не получается", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу на условиях, гарантирующих национальную безопасность. "Мы готовы к мирному диалогу и компромиссному диалогу. Но на на условиях, которые будут обеспечивать нашу национальную безопасность. <…> Трамп бизнесмен, но не политик. Поэтому то 50 дней дает, то месяц <…>. Трамп человек импульсивный, он хочет все и сейчас, но у таких людей мало что получается", - заключил Водолацкий.

Трамп заявил 29 июля, что правительство США хочет достичь договоренностей с Россией по урегулированию конфликта на Украине через 10 дней, а в противном случае введет импортные пошлины.