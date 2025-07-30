Таким образом российские войска лишили ВСУ возможности поставлять вооружения, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ взяли под контроль все основные подъездные пути к Часову Яру в ДНР, отрезав для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможность поставок вооружения. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"В Часовом Яре у нас перевес, большая часть городской территории и прилегающих поселков освобождена нашими вооруженными силами. Мы перерезали основные транспортные артерии, в том числе те, по которым поставляли вооружение и боеприпасы ВСУ и сегодня все, что связано с Часовым Яром, находится под жестким контролем нашей группировки войск", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дни оккупации Часова Яра нацистами сочтены.

Часов Яр - важный для ВСУ пункт, в котором с 2017 года развивалась многоступенчатая система укреплений в качестве штаба так называемой антитеррористической операции Украины в Донбассе.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил ТАСС, что в ходе продвижения в окрестностях Часова Яра бойцы РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому, расположенному северо-западнее от города. Российские бойцы, по его словам, контролируют практически весь Часов Яр, под контролем ВСУ остается только один район города - Шевченковский.