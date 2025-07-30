Депутат Законодательного собрания Запорожской области отметил, что атаки бессмысленны с точки зрения достижения военного результата

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июля. /ТАСС/. Удары ВСУ по пожарной станции Запорожской АЭС бессмысленны с точки зрения достижения военного результата, это демонстрация вседозволенности с целью создания социального напряжения в регионе. Такое мнение высказал ТАСС эксперт в области атомной энергетики, советник главы Республики Крым, депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа.

Ранее ВСУ ударили по пожарной части ЗАЭС станции и городу Энергодару. В результате массированного артиллерийского обстрела ВСУ в Энергодаре погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. Сотрудники ЗАЭС продемонстрировали инспекторам МАГАТЭ последствия атак ВСУ. Как отметили на ЗАЭС, осмотр мест атак дает возможность инспекторам МАГАТЭ подтвердить факты ударов со стороны ВСУ.

"Я далек от мысли, что подобные атаки происходят случайно. Вероятно, атака носила спланированный и целенаправленный характер. С военной точки зрения, эти удары не решают ничего. Тогда, если с военной точки зрения дела обстоят так, то тогда какая цель у наших врагов? Ответ очевиден - социальная и социально-политическая. Это демонстрация собственной вседозволенности и сопряженной с ней безнаказанности", - сказал Карчаа.