Страны будут участвовать в маневрах, а также готовить и обучать военные кадры

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия планирует подписать межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Бенином. Об этом "Известиям" сообщил посол РФ в африканской республике Игорь Евдокимов.

"Россия и Бенин готовятся к подписанию межправительственного соглашения о военном сотрудничестве", - отметил Евдокимов.

Ранее, 27 марта, Россия также заключила подобное соглашение о военном сотрудничестве с Тоголезской Республикой. В соответствии с документом страны будут участвовать в маневрах, а также готовить и обучать военные кадры.

Как отметил посол, взаимодействие в сфере обороны и безопасности продолжает оставаться одним из приоритетных направлений отношений России с двумя африканскими странами, что обусловлено взаимной заинтересованностью в противодействии угрозам, исходящим от террористических и экстремистских группировок, дестабилизирующих ситуацию в странах Западной Африки и Сахаро-Сахельского региона.

"Рассчитываем на то, что визиты российских военных кораблей в Бенин и Того станут доброй традицией и будут способствовать дальнейшему расширению взаимовыгодного сотрудничества с Котону и Ломе в сфере безопасности и обороны", - добавил он.