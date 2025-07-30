Действующий губернатор подчеркнул, что очень важно, чтобы выборы губернатора Иркутской области прошли в честной и конкурентной борьбе

ИРКУТСК, 30 июля. /ТАСС/. Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев первым из кандидатов на пост главы региона подал в избирательную комиссию документы для регистрации, передает корр. ТАСС из облизбиркома. Он также предложил всем кандидатам подписать меморандум о честном проведении избирательной кампании.

"Очень важно, чтобы выборы губернатора Иркутской области прошли в честной, конкурентной борьбе. Всем стоит понимать, что нет необходимости нагнетать обстановку, в том числе распространять сведения негативного формата. <...> Я сегодня предлагаю кандидатам от других партий подписать и исполнять меморандум "За честные выборы", - сказал он журналистам после подачи документов.

Глава региона уточнил ТАСС, что у кандидатов есть возможность сначала ознакомиться с предложенным меморандумом. "Если они его поддержат, я готов в ближайшие дни вместе с ними его подписать", - добавил Кобзев.

Всего на выборы губернатора Иркутской области, которые будут проходить с 12 по 14 сентября, выдвинулись шесть человек. Это действующий губернатор Игорь Кобзев от партии "Единая Россия", депутат Госдумы Сергей Левченко (КПРФ), первый замглавы Ушаковского муниципального образования Виктор Галицков (ЛДПР), депутат Заксобрания области Лариса Егорова ("Справедливая Россия - За правду"), самовыдвиженцы Александр Плескач и Сергей Гагаркин. Прием документов на регистрацию в качестве кандидатов начался 20 июля и заканчивается сегодня, 30 июля. Кроме Кобзева, по данным на 11:30 (06:30 мск), больше никто из кандидатов не представил документы на регистрацию. Для регистрации в качестве кандидата необходимо собрать 239 подписей депутатов представительных органов и глав муниципалитетов, из них не менее 40 должны быть от депутатов и глав муниципальных районов, городских и муниципальных округов. Самовыдвиженцам также необходимо собрать не менее 9 123 подписей избирателей в поддержку своего выдвижения.

Председатель Избирательной комиссии Иркутской области Илья Дмитриев сообщил журналистам, что облизбиркому отводится 10 дней на проверку представленных подписей и документов и принятия решения о регистрации кандидатов.