Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова обратила внимание на сообщение канцелярии премьера Британии Кира Стармера о том, что Лондон признает государственность Палестины в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в Газе

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Попытки угрожать признанием Палестины и использовать это в качестве манипуляции свидетельствуют о том, что на Западе выставили правам человека "полкопеечную цену". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

Дипломат обратила внимание на сообщение канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что Лондон признает государственность Палестины в сентябре перед Генеральной ассамблеей ООН в случае, если Израиль не согласится на прекращение огня в секторе Газа и не предпримет шагов для прекращения "ужасающей" ситуации в секторе.

"Это говорит буквально каждому человеку о том, насколько западники плевать хотели на каждого человека, на общность людей, на права человека, на гуманитарное право, на международное право. Вы вдумайтесь: угрожают признать государство Палестина, - подчеркнула Захарова. - Это же особая нота в западном мире - угрожают признанием. А люди-то где? <…> Вот вся вам полкопеечная цена за все эти рассуждения по поводу прав человека. Но полкопеечную цену их рассуждений о свободе слова мы с вами наблюдаем каждый день".