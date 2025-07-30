Захарова осудила предложение мэра Львова по обмену останков советских воинов

Официальный представитель МИД России сравнила идею Андрея Садового с сюжетом фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Безумие мэра Львова Андрея Садового, предложившего обменять эксгумированные останки советских воинов с "Холма Славы" на украинских военных, напоминает о сюжете фильма "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", но с поправкой на то, что в кино вскрытие гробниц было направлено на обогащение, а во Львове это безумие осуществили "от безысходности". Такую оценку ситуации дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"Когда вышел американский фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц", я лично думала, что это какое-то искусственно созданное, сгенерированное название или про какие-то древние времена. Вот эти древние времена вернулись или "перезалились", - поделилась ассоциациями дипломат. - Только там коннотация была с тем, что в гробницах, пирамидах, захоронениях древних времен всегда клали большое количество драгоценностей, ценных вещей, считали, что в загробной жизни они пригодятся. Когда грабили, основная задача была не надругаться над телами или памятью, а просто вытащить все, что связано с материальными ценностями. Кстати, еще очень боялись, что нарушат покой умерших".

Эксгумация же останков советских воинов во Львове была осуществлена намеренно, "не для того, чтобы получить какие-то материальные ценности, а от безысходности", указала Захарова. Она подчеркнула, что люди даже в условиях блокады "не дошли бы до такого безумия - устроить такую вакханалию".

"Это каким богам надо молиться, какому злу поклоняться, какие надо принимать препараты, чтобы в XXI веке, когда уже целый век действует Декларация прав человека, когда они сами записали себя во все структуры и подписались под всем, что называется, цивилизованным, что с собой надо было сделать, какие сатанинские практики нужно было исповедовать, чтобы начать разгребать или разрывать могилы и буквально торговать останками?" - задалась вопросом официальный представитель МИД РФ.

Она привела в пример и похожий по степени безумия действий Третий рейх. "Там не было никакой нужды сгонять людей в сараи, поджигать и смотреть на это, а тех, кто оттуда выбегал или выбрасывал детей в окна, расстреливали. Не было никакой нужды проводить эксперименты над детьми. Но это же все было! Нужды не было делать из кожи людей перчатки, абажуры, утварь бытовую. Но они же делали! И они пили вино, наслаждались музыкой, развивались, они были образованными, это офицерство было, и спокойно отправляли домой изделия из человеческой кожи. То есть, в принципе, человек может дойти до разной степени безумия. Вот это то, что сейчас происходит", - резюмировала Захарова.

Предложение мэра Львова

Ранее Садовой заявил, что во Львове больше не существует "Холма Славы", а элементы мемориального комплекса будут переданы так называемому музею террора. Он также предложил обменять эксгумированные останки 355 советских воинов с "Холма Славы" на украинских пленных. В том числе в мемориальном комплексе были эксгумированы останки легендарного разведчика, Героя Советского Союза Николая Кузнецова.

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский по итогам третьего раунда в Стамбуле заявил, что предложение мэра Львова является проявлением нравственной деградации. Он также отмечал, что украинской делегации на переговорах "не хватило совести" поднять этот вопрос.