В состав ТИК ДЭГ войдут представители шести политических партий и общественных палат четырех регионов

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании сформировал территориальную избирательную комиссию для проведения дистанционного электронного голосования (ТИК ДЭГ) в ходе предстоящих региональных выборов.

Как рассказал на заседании член комиссии Евгений Шевченко, в состав ТИК ДЭГ войдут 11 человек - представители партий "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также общественных палат Смоленской, Псковской, Калужской и Липецкой областей.

"Решение принято", - заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Возглавит ТИК сопредседатель координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Олег Артамонов.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на федеральной платформе в единый день голосования пройдет в 24 субъектах России. В единый день голосования, 14 сентября, в 81 регионе страны пройдут более пяти тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.