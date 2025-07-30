Матвиенко: РФ продолжит СВО, пока Украина не осознает необходимость переговоров

Председатель Совфеда заявила, что Россия будет дальше предпринимать усилия, чтобы добиваться мирного диалога

ЖЕНЕВА, 30 июля. /ТАСС/. Россия продолжит выполнять задачи СВО, пока украинская сторона не осознает необходимость переговоров. Об этом председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила журналистам в Женеве во время шестой Всемирной конференции спикеров парламентов.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что уменьшит до 10-12 дней установленный им срок на достижение договоренностей между Россией и США по Украине.

"Мы и дальше будем предпринимать все усилия, чтобы добиваться мирных переговоров, но до тех пор, пока украинская сторона не осознает необходимость участия в них, мы будем продолжать действовать, выполнять те цели и задачи, которые были поставлены специальной военной операцией", - сказала Матвиенко.