ОП РФ и НКО подписали соглашение о наблюдении за выборами

В нем учтены все пожелания и предложения, высказанные общественниками, сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ заключила соглашение с общественными объединениями и некоммерческими организациями о сотрудничестве при направлении наблюдателей на выборы, которые состоятся в сентябре. Церемония подписания документа с представителями общероссийских организаций прошла в палате. Подписи под документом поставили представители 61 НКО.

"Мы искренне благодарны всем общественным организациям, которые сегодня выразили готовность подписать с нами соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. В нем учтены все пожелания и предложения, высказанные общественниками.<...> Подписи собраны. Спасибо всем, кто присоединился. Мы признательны вам за то, что вы поддерживаете нас в стремлении обеспечить прозрачность и законность во время единого дня голосования", - сказала секретарь ОП РФ Лидия Михеева после подписания соглашения.

Она отметила, что общественники традиционно призывают всех участников голосования на выборах не только к соблюдению законодательства, но и взаимоуважительному отношению, к тому, чтобы предоставить возможность сформировать и выразить свою волю каждому. "Для нас общественное наблюдение является истинным наблюдением, поскольку оно непредвзятое и не ориентировано на ту или иную политическую структуру, на те или иные политические векторы, потому мы рады приветствовать тех, кто исповедует эти же принципы - это общественные объединения и некоммерческие организации, согласные принять участие в этом процессе и готовые оказать максимальное содействие в том, чтобы во всех регионах, где проходят выборы, обеспечить, прозрачность, законность и соблюдение избирательных прав граждан", - сказала Михеева.

В соглашении обозначены вопросы готовности сторон к совместному общественному контролю за чистотой избирательных процедур, а также реализации совместных проектов по обмену опытом при осуществлении наблюдения за голосованием.

Список НКО не закрыт, все желающие смогут поставить свои подписи в любое время. Среди тех, кто присоединился к соглашению - Союз женщин России, Российский союз молодежи, Ассоциация юристов России, Российское общество политологов, корпус "За чистые выборы", Российский союз сельской молодежи, Союз отцов России, Российское кинологическое общество, Союз журналистов России, Лига безопасного интернета, общество "Знание", "Опора России", "Деловая Россия", Ассамблея народов России и другие организации.

В единый день голосования, 14 сентября, в 81 регионе страны пройдут более 5 тыс. избирательных кампаний. Планируется замещение около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Проголосовать смогут порядка 55 млн человек.