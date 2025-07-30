Посол РФ в Астане: Россия и Казахстан - не только соседи, но друзья и союзники

Алексей Бородавкин напомнил о словах российского президента Владимира Путина, сказанных во время визита в Астану в 2023 году

АСТАНА, 30 июля. /ТАСС/. Россия и Казахстан не только "данные друг другу Богом соседи", но и друзья и союзники, заявил посол РФ в Казахстане Алексей Бородавкин.

"В глубокое прошлое уходят и отношения между Древней Русью и Великой Степью <...>. Мы не только данные друг другу Богом соседи, но и друзья, союзники и интеграционные партнеры. Россия и Казахстан выстроили свои межгосударственные отношения на прочной правовой основе взаимного уважения суверенитета, независимости и территориальной целостности друг друга", - приводятся слова Бородавкина в Telegram-канале посольства России.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин 9 ноября 2023 года в ходе своего визита в Астану отметил, что Россия и Казахстан - "не просто союзники, а наиболее близкие союзники".