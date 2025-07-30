Глава комитета Госдумы по международным делам отметил, что режим в Кишиневе подвергает репрессиям и отправляет в тюремные застенки политиков, которые отстаивают национальные интересы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее политические сторонники подвергают народ страны репрессиям, но пытаются обвинить в своих провалах Россию. На это указал глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Так парламентарий прокомментировал слова председателя Центральной избирательной комиссии Молдавии Анжелики Караман, которая заявила, что европейские страны могут вмешиваться в молдавские выборы, так как республика пытается вступить в Евросоюз. Слуцкий также напомнил, что ранее Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент.

"Собственные просчеты и провалы, в том числе спорную поддержку среди населения, марионеточная молдавская власть пытается списать на "подрывные действия Москвы". На этом фоне прозападный режим в Кишиневе подвергает репрессиям и отправляет в тюремные застенки политиков, которые отстаивают национальные интересы без оглядки на евроглобалистов, запрещает политпартии и закрывает независимые СМИ", - написал глава думского комитета в своем телеграм-канале.

Слуцкий подчеркнул, что Россия не вмешивается ни во внутренние дела, ни в электоральные процессы суверенных государств. "Этот факт сегодня, по сути, подтвержден в США, где в 2016 году против нашей страны была развязана масштабная кампания "highly likely" с обвинениями во вмешательстве в выборы американского президента. Неделю назад все это признано фейком, а виновным, вполне возможно, грозит судебное разбирательство", - отметил депутат.

По его мнению, "суровый суд истории" также будет ожидать Санду и Караман, которые "преступно отдают на откуп европейских бюрократов суверенитет Молдавии и отнимают у народа право на честные выборы".