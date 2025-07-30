Зампред Совета безопасности также поблагодарил лаосскую сторону за участие в праздновании 80-летия Победы

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Отношения между Россией и Лаосом носят дружественный и всесторонний характер. На это указал зампред Совета безопасности (СБ) РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

Российский политик провел встречу с президентом Лаоса Тхонглуном Сисулитом. Кадры встречи опубликованы на странице Медведева в соцсети "Вконтакте".

"Этот год действительно особенный, он богат на юбилеи, - подчеркнул он. - 65 лет с момента установления дипломатических отношений между Советским Союзом, правопреемником которого является Россия, и Лаосом. А 2 декабря у вас государственный праздник - 50 лет со дня провозглашения Лаосской Народно-Демократической Республики". Медведев также поблагодарил лаосскую сторону за участие в праздновании 80-летия Победы, отметив присутствие расчета Народной армии Лаоса на параде в Москве.

По его словам, отношения между странами развиваются по всем направлениям. "Немаловажным фактором являются и межпартийные связи между Народно-революционной партией Лаоса и партией "Единая Россия". Знаю, что и сегодня очередной документ был подписан", - указал политик.

Как отметил Медведев, слова которого приводит пресс-служба партии, по итогам встречи с Тхонглуном Сисулитом было подписано совместное заявление о противодействии электоральному неоколониализму и укреплении политического суверенитета. Отмечается, что документ будет содействовать повышению координации совместных шагов по противодействию вмешательству извне в электоральные процессы.

"Другой важный результат общей работы - принятие Генассамблеей ООН резолюции "Искоренение колониализма во всех формах и проявлениях", - добавил Медведев.