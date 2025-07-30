Главы МИД России и Сирии проведут переговоры в Москве 31 июля

Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Сирии Асаад аш-Шейбани проведут переговоры в Москве 31 июля. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"31 июля в Москве состоятся переговоры министра иностранных дел Российской Федерации [Сергея] Лаврова с министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Сирийской Арабской Республики [Асаадом] аш-Шейбани. Планируется обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки дня, международной и региональной проблематики", - указала она.