В центре развернутого обмена мнениями было развитие ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение на оккупированной палестинской территории, а также в соседних Сирии и Ливане

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с генсеком ООН Антониу Гутерришем развитие ситуации на Ближнем Востоке, в частности, положение дел на оккупированной палестинской территории. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча состоялась 29 июля в Нью-Йорке на полях Международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта. В центре развернутого обмена мнениями было развитие ситуации на Ближнем Востоке с акцентом на положение на оккупированной палестинской территории, а также в соседних Сирии и Ливане.

В МИД РФ добавили, что стороны обсудили "актуальные сюжеты ооновской повестки дня, включая комплексную реформу ООН, общие вопросы функционирования секретариата и подготовки предстоящих мероприятий высокого уровня в рамках юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации".