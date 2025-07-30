Вершинин обсудил с турецким коллегой ситуацию на Ближнем Востоке

Кроме того, замглавы МИД России и Нух Йылмаз обсудили развитие ситуации в Сирии

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил в Нью-Йорке с турецким коллегой Нухом Йылмазом ситуацию на Ближнем Востоке, а также развитие событий в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"29 июля в Нью-Йорке на полях международной конференции высокого уровня в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Вершинин встретился с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Йылмазом. Состоялось подробное обсуждение текущей ситуации на Ближнем Востоке с упором на коллективные усилия по поиску путей выхода из нынешнего масштабного кризиса в зоне арабо-израильского конфликта", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, в МИД РФ сообщили, что представители Турции проинформировали о своей работе в рамках одного из круглых столов международной конференции по сохранению двугосударственной формулы. "Собеседники также рассмотрели другие региональные сюжеты, включая развитие событий в Сирии и представляющие взаимный интерес вопросы повестки дня СБ и ГА ООН", - подчеркнули в министерстве.