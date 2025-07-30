Первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" отметила, что подобные действия уже имеют прецеденты: сначала звучат громкие обвинения, а затем принимаются законы, направленные против основной церкви страны, поддерживающей связь с Московским Патриархатом

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду пытается втянуть церковь в политические процессы, включив ее в перечень неких инструментов якобы готовящегося вмешательства России в молдавские выборы. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, первый замглавы фракции "Справедливая Россия - За правду" Яна Лантратова.

"Молдова идет по опасному пути давления на церковь. Майя Санду втягивает церковь в политику, включив ее в перечень неких инструментов вмешательства России в молдавские выборы. И этот путь повторяет шаги Украины - местные власти поощряют религиозный раскол ради политической цели", - сказала Лантратова.

Она отметила, что подобные действия уже имеют прецеденты: сначала звучат громкие обвинения, а затем принимаются законы, направленные против основной церкви страны, поддерживающей связь с Московским Патриархатом. "Однако, история уже неоднократно доказывала, что там, где происходит преследование веры, наступает духовный вакуум, разрушаются моральные устои. И в конечном итоге страдает сама страна", - подчеркнула депутат.

"Любые попытки демонизировать церковь, обвинять ее в чем-то безосновательно, создавать атмосферу нетерпимости - опасный путь. Это приведет к расколу в обществе, посеет рознь и ослабит страну изнутри", - сказала Лантратова.

Ранее Санду обвинила оппозиционные силы в работе на Россию и попытках дестабилизировать ситуацию в стране накануне выборов в парламент. Она утверждает, что Россия якобы готовится организовать в стране "платные протесты" и развернула кампанию "очернения политиков, общественных деятелей и журналистов, которые выступают за интеграцию в ЕС". Кроме того, по ее словам, к этому причастны и некоторые священники Молдавской православной церкви. Как сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление президента Молдавии о якобы подготовке России к вмешательству в парламентские выборы в стране не соответствует действительности.