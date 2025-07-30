Замглавы МИД РФ и Фуад Хусейн отметили важность активизации коллективных усилий по скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудил с заместителем премьер-министра, главой МИД Ирака Фуадом Хусейном ситуацию на Ближнем Востоке, а также вопросы поддержания стабильности и безопасности в Сирии. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе обмена мнениями по ситуации в Ближневосточном регионе была отмечена важность активизации коллективных усилий по скорейшему прекращению боевых действий в секторе Газа и нормализации обстановки на Западном берегу реки Иордан. Собеседники также рассмотрели вопросы поддержания стабильности и безопасности в Сирии", - отметили в ведомстве.

Стороны также констатировали обоюдную заинтересованность Москвы и Багдада в дальнейшем наращивании практической кооперации на всех ключевых направлениях. "Подтверждено приоритетное значение укрепления доверительного политического диалога на различных уровнях", - заключили в МИД РФ.

Встреча прошла 29 июля в Нью-Йорке на нолях Международной конференции высокого уровня по двугосударственному решению палестино-израильского конфликта.