Документы для регистрации на пост главы Ленобласти подали шесть претендентов

Всего на должность губернатора Ленинградской области выдвигались девять претендентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Шесть претендентов, выдвинувшихся на выборы губернатора Ленинградской области, подали в избирательную комиссию региона документы для регистрации. Об этом сообщается в Telegram-канале избиркома.

Срок подачи истек 30 июля в 18:00 мск. Отмечается, что в установленное время документы подали Игорь Новиков, выдвинутый региональным отделением партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"; Андрей Лебедев от ЛДПР; Сергей Лисовский от партии "Российская экологическая партия Зеленые"; Сергей Малинкович от "Коммунистической партии Коммунисты России"; действующий губернатор региона Александр Дрозденко, выдвинутый областным отделением "Единой России" и Лариса Мухина от КПРФ.

В комиссии добавили, что Новиков, Лебедев, Лисовский и Малинкович уже зарегистрированы в качестве кандидатов. Вопросы о регистрации Дрозденко и Мухиной Леноблизбирком рассмотрит на очередном заседании.

Всего на должность губернатора Ленинградской области выдвигались девять претендентов. Наряду с вышеуказанными также выдвигались Виктор Перов (партия "Социальной защиты"), Максим Вишневский ("Гражданская инициатива") и Алексей Федоров ("Родина"), но они не представили в Леноблизбирком в установленный законом срок документы для регистрации.

Выборы губернатора Ленобласти пройдут 12, 13 и 14 сентября.