Для регистрации на выборы главы Прикамья подали документы 10 претендентов

По данным пресс-службы избирательной комиссии региона, действующий глава Дмитрий Махонин представил 50 подписей муниципальных депутатов

ПЕРМЬ, 30 июля. /ТАСС/. Десять претендентов подали в избирком документы на регистрацию для участия в выборах губернатора Пермского края. Об этом сообщила пресс-служба избирательной комиссии Прикамья.

"Завершился период приема документов на регистрацию кандидатов на должность губернатора Пермского края. В установленный законом срок документы на регистрацию и подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения представили 10 кандидатов", - сообщили в крайизбиркоме.

По данным ведомства, действующий губернатор Прикамья Дмитрий Махонин представил 50 подписей муниципальных депутатов из 43 муниципальных образований, Ксения Айтакова от пермского краевого отделения "Коммунистической партии Российской Федерации" - 50 подписей муниципальных депутатов из 36 муниципальных образований, Олег Постников от пермского регионального отделения ЛДПР - 50 подписей депутатов из 39 муниципальных образований, кандидат от партии "Новые люди" Денис Шитов - 50 подписей депутатов из 39 муниципальных образований.

Вячеслав Лучников от регионального отделения социалистической политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" представил 50 подписей депутатов из 28 муниципалитетов, Людмила Караваева, выдвинутая региональным отделением "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" - 50 подписей депутатов из 42 муниципальных образований. Также Михаил Дьячков от "Коммунистической партии Коммунисты России" представил четыре подписи депутатов из четырех муниципальных образований, Максим Гашев от реготделения "Партии за справедливость!" - две подписи депутатов из двух муниципалитетов.

Самовыдвиженец Егор Гилев представил одну подпись избирателей в свою поддержку, не представив подписи муниципальных депутатов, самовыдвиженец Александр Зинин представил 1 079 подписей избирателей в свою поддержку, также не представив подписи муниципальных депутатов. А третий самовыдвиженец Александр Запивалов не сдал никаких документов на регистрацию.

Отмечается, что всем претендентам для регистрации необходимо было собрать 48 подписей депутатов в свою поддержку не менее чем из 33 муниципалитетов. Самовыдвиженцам, помимо этого, необходимо было представить 19 691 подпись избирателей Пермского края. Теперь в течение 10 дней избирательная комиссия Прикамья проведет проверку поданных документов и примет решение о регистрации кандидатов до 8 августа.

Выборы губернатора Пермского края состоятся 12,13 и 14 сентября.