Новый порядок вступит в силу с января 2026 года

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Власти Вологодской области установили одноуровневую модель муниципального управления, теперь глава муниципалитета будет одновременно возглавлять и администрацию, а выбирать его будут из кандидатов, предложенных губернатором. Новый порядок заработает с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба областного парламента.

"Такой механизм создает равные условия для всех претендентов, делает процесс отбора более прозрачным и позволяет выбирать профессиональных управленцев, готовых решать сложные задачи и смотреть в долгосрочную перспективу. Практика прямых выборов глав не всегда обеспечивала приход на руководящие должности компетентных специалистов. Новый механизм позволит более качественно подбирать управленческие кадры, усиливать взаимодействие муниципалитетов с регионом и выстраивать системную работу", - привела пресс-служба слова исполняющего обязанности председателя Вологодского заксобрания Романа Заварина по итогам прошедшей внеочередной сессии парламента.

Как отметил замгубернатора области Евгений Тютюков, одним из преимуществ закона является фактическое использование лучших практик, в том числе советской системы управления. "Это повышенная ответственность за принимаемые решения, исключение возможности переложить ответственность, эффективное распределение ресурсов, доступность власти для населения. Предлагаемый механизм избрания глав будет способствовать устойчивости местного самоуправления, так как кандидаты, выдвигаемые губернатором, уже на этом этапе получают и могут рассчитывать на его поддержку. А главный критерий для любого кандидата, и губернатор не раз это подчеркивал, - компетентность, высокий профессионализм, желание и умение эффективно работать на благо людей", - сказал Тютюков.

Законом закрепляются новые виды муниципальных образований - городские округа и муниципальные округа, устанавливаются единые подходы к формированию органов власти и вводится стандарт доступности администрации для жителей всех населенных пунктов. Предусмотрены дополнительные механизмы участия граждан - сходы, опросы, публичные слушания.

Введение закона поможет сформировать более эффективную модель местного самоуправления, считает зампредседателя областного парламента Юрий Сапожников.

В Вологодской области насчитывается 28 муниципалитетов - это 26 муниципальных округов и районов, а также крупнейшие города области - Вологда и Череповец. Принятый закон вступит в силу с 1 января 2026 года.