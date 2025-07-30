Захарова призвала журналистов объединиться в борьбе с фейками Запада

Официальный представитель МИД России выразила уверенность, что "объективный ход истории восторжествует"

КАРАКАС, 31 июля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала журналистов к совместной борьбе с дезинформацией со стороны Запада и укреплению международного сотрудничества в сфере фактчекинга.

"Мы живем в эпоху великих перемен, когда на смену западной гегемонии приходит многополярный миропорядок, в котором у каждой страны и каждого народа есть право на собственный путь, голос и достойное место на международной арене и в мировой системе разделения труда. Это объективные исторические процессы, которые займут определенное время, - сказала она в видеообращении к участникам международного медиасаммита "Голоса нового мира" - альянса журналистов за коммуникацию с глобальным Югом. - Мы видим, как элиты и политический истеблишмент стран коллективного Запада этому сопротивляются, используя все доступные инструменты: незаконные санкции, протекционизм, отказ от презумпции невиновности, жесткую цензуру, в том числе цифровую, фейки, а также милитаризацию новых технологий, прежде всего - искусственного интеллекта".

Однако, по словам дипломата, "нет никаких сомнений в том, что объективный ход истории восторжествует". "Мы обязаны оказывать этому процессу всяческое содействие", - подчеркнула она.

"Сегодня, в условиях масштабной кампании по распространению фейков и манипуляций, особенно велика роль гражданского общества и экспертного сообщества, занимающегося проверкой информации, - продолжила Захарова. - Созданная в ноябре прошлого года в Москве Международная ассоциация по фактчекингу уже объединила усилия профессионалов со всего мира. Она способствует выработке независимых стандартов проверки информации и созданию инструментов для выявления и наглядного отображения фейков".

По словам официального представителя МИД, Россия намерена и далее поддерживать это направление. Захарова напомнила, что в 2025 году отмечается 80-летие установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. "Много лет наши страны идут плечом к плечу, вместе отстаивая правду, в том числе в сфере коммуникации, - подчеркнула она. - Россия всегда была и остается надежным партнером. В отличие от Запада, мы никому ничего не навязываем и предлагаем равный, честный диалог".

Дипломат призвала к совместным усилиям по продвижению правды в международном информационном пространстве. "Наша задача - противодействовать деструктивной деятельности Запада, одержимого идеей диктата. Миру нужны справедливые, транспарентные и равные для всех участников правила. Мы выступаем за формирование нового международного медиасообщества на этих принципах", - заключила она.

Голоса нового мира

На саммит "Голоса нового мира" - альянс журналистов за коммуникацию с глобальным Югом в Каракасе собрались журналисты из десятков стран Азии, Африки, Латинской Америки, СНГ. Среди тем форума - коммуникация в странах глобального Юга, противодействие дезинформации, проблемы журналистской деятельности на Ближнем Востоке, государствах Африки и Латинской Америки.