Замглавы МИД России подчеркнул недопустимость политизации вопросов продовольственной безопасности

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Западные страны лицемерят, когда заявляют о неприкосновенности сферы продовольственной безопасности, так как на деле их санкции продолжают препятствовать экспорту российских сельскохозяйственных товаров. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Когда я говорю о лицемерии в западных столицах, речь идет о том, что там делаются заявления, будто все, что связано с обеспечением продовольственной безопасности, священно и не подпадает под какие-либо санкции. На самом деле через наш рабочий диалог с ООН в течение ряда лет мы видели, что это не так", - сказал Вершинин.

Дипломат привел конкретные примеры. "По-прежнему не проходят транзакции, в том числе в том, что касается оплаты и финансирования сделок по продовольствию. По-прежнему есть запреты на страховку и перестрахование наших судов. То есть, есть слова и дела, к сожалению, они отличаются", - пояснил дипломат.

"Политизировать вопросы продовольственной безопасности неправильно и недопустимо", - резюмировал замглавы МИД России.