Отдельное внимание уделят выходу Дамаска из сложной ситуации, отметил замминистра иностранных дел

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД в переходном правительстве Сирии Асаад аш-Шейбани обсудят на переговорах в Москве 31 июля широкий круг вопросов, включая торгово-экономические отношения. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Тема любых переговоров довольно обширна. Речь идет о взаимодействии с точки зрения торгово-экономических отношений, политических проблем региона. Ближний Восток сегодня, да и вчера всегда был темой любых консультаций между нами", - сказал Вершинин.

По его словам, отдельное внимание будет уделено выходу Сирии из сложной ситуации. "Учет интересов всех национальных слоев, конфессий и этнических групп - обязательное условие для того, чтобы Сирия развивалась дальше по пути, который одобрили бы все слои сирийского народа", - подчеркнул замглавы МИД.

Замминистра также отметил, что народы России и Сирии "связывают очень давние и глубокие исторические отношения", которыми Москва дорожит и на основе которых выстраивается диалог с Дамаском.