Вершинин: Россия выступает за немедленное прекращение кровопролития в Газе

Стратегической целью Москвы является справедливый мир на Ближнем Востоке, отметил замглавы МИД

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Кровопролитие в секторе Газа должно быть незамедлительно прекращено, Россия поднимала этот вопрос на двусторонних встречах с участниками международной конференции высокого уровня в поддержку урегулирования палестино-израильского конфликта на основе принципа сосуществования двух государств. Об этом заявил на встрече с российскими журналистами заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы встречались со многими участниками этого форума и встречались с представителями ООН, в частности с генеральным секретарем Антониу Гутерришем. В первую очередь мы обсуждали те вопросы, которые стоят на повестке дня форума. Это двухгосударственное решение и то, как нам лучше прийти к настоящему, справедливому миру на Ближнем Востоке. Это стратегическая цель, а незамедлительная задача - это прекращение кровопролития, которое, к сожалению, сегодня имеет место в первую очередь в секторе Газа, с огромным количеством жертв, с большими страданиями гражданского населения. В ходе этих контактов мы доводили позицию Российской Федерации до участников форума", - сказал дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и проведении в ней военной операции с целью освобождения заложников и уничтожения боевого потенциала ХАМАС. В марте израильская армия возобновила боевые действия в секторе, прервав установленный в январе этого года режим прекращения огня. В ходе нескольких раундов переговоров при посредничестве Катара, Египта и США стороны конфликта не смогли определить условия нового соглашения.