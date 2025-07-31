МИД: признание Палестины помогло сохранить шанс на двухгосударственное решение

Замглавы министра иностранных дел Сергей Вершинин напомнил, что Россия первая признала и Израиль, и Палестину

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Признание Россией Государства Палестина помогло сохранить возможность двухгосударственного решения палестино-израильского конфликта. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Россия была первым в мире государством, которое признало де-юре и де-факто Израиль, установило с ним добрые отношения, развивало эти отношения. И одновременно мы развивали отношения с Палестиной, с 1990 года в Москве работает посольство Государства Палестина. <...> Я думаю, что признание России, которое мы сделали исходя из своих убеждений и своей приверженности принципам Устава ООН, сыграло роль в том, что выбор в пользу двухгосударственного решения был сохранен на столе переговоров и до сих пор является наиболее надежным и единственным вариантом решения этого застарелого конфликта", - сказал он, подчеркнув, что РФ всегда выступала "за прочное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе".

Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году. Принцип "двух государств для двух народов" предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.