Заместитель министра иностранных дел России отметил, что Москва готова к продолжению переговоров с киевскими властями по урегулированию конфликта

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия готова к продолжению переговоров с киевскими властями по урегулированию конфликта на Украине, однако говорить о встречах на высоком уровне без их серьезной подготовки пока преждевременно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Такие встречи должны быть серьезно подготовлены. Без этого, наверное, говорить о них преждевременно", - сказал он.

Вершинин отметил, что Россия позитивно воспринимает "готовность турецкой стороны предоставить площадку для проведения переговоров".