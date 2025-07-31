Заместитель министра иностранных дел России подчеркнул, что оценка РФ режима Зеленского не изменилась

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия не изменила свою оценку действий режима Владимира Зеленского, который жертвует интересами украинцев в своих эгоистичных целях. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопросы российских журналистов.

"Наши оценки режима Зеленского не изменились. Это действительно, к сожалению, режим коррупционный, который подпитывается нацистской идеологией. Это режим, который жертвует интересами украинского народа во имя каких-то эгоистических целей и следует тому, что он получает в качестве рекомендаций и указаний из-за рубежа", - сказал дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать попытки верхушки киевского режима ограничить работу антикоррупционных органов.

Зеленский давно пытался установить контроль над Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), однако они сохраняли независимость. 23 июня НАБУ предъявило обвинения в коррупции Алексею Чернышову, который на тот момент занимал пост вице-премьера - министра национального единства. Чернышов считается очень влиятельной фигурой в окружении Зеленского. Как отмечают оппозиционно настроенные депутаты, антикоррупционные органы могли вскоре предъявить обвинения и другим приближенным Зеленского.

21 июля Служба безопасности Украины провела обыски у сотрудников НАБУ и проверку в САП. На следующий день Рада, где большинство депутатов относятся к контролируемой Зеленским партии, приняла закон, содержащий положения о ликвидации независимости НАБУ и САП. Уже вечером около 2 тыс. жителей Киева вышли на акцию протеста, митинги прошли и в других городах. Несмотря на это, Зеленский подписал закон, который вступил в силу 23 июля. Это привело к новой волне протестов.

Киев раскритиковали и на Западе за решение в отношении НАБУ и САП. В этой ситуации Зеленский изменил позицию и уже 24 июля внес в Раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, который, по сути, отменяет предыдущее решение ограничить независимость НАБУ и САП.