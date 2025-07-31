Вершинин: Россия ведет с Сирией контакты по базам для обеспечения безопасности

Российские базы также могут выполнять и гуманитарную функцию, отметил замглавы МИД РФ

ООН, 31 июля. /ТАСС/. Россия и Сирия продолжают контакты по вопросам функционирования российских военных баз на сирийской территории. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, контакты по поводу российских баз в Сирии имеют место. Это контакты, которые направлены на то, чтобы в том числе обеспечить безопасность наших людей, а в конечном счете учесть фактор наличия наших баз с точки зрения региональной безопасности", - сказал Вершинин.

Дипломат также добавил, что российские базы могут выполнять и гуманитарную функцию. "В той трудной ситуации в регионе, да и в Сирии, наши базы могли бы играть и роль с точки зрения оказания гуманитарного содействия населению этой страны", - отметил замглавы МИД.

В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента и покинул страну. Фактическим лидером Сирии стал Ахмед аш-Шараа. 29 января 2025 года аш-Шараа объявил себя исполняющим обязанности президента в течение переходного периода, который, как он уточнил, продлится от четырех до пяти лет.

России принадлежат два военных объекта в Сирии - пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим, расположенная рядом с городом Джебла в провинции Латакия. 19 декабря 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва предложила использовать российские военные базы для доставки гуманитарной помощи в Сирию. 27 декабря источник ТАСС сообщал, что новые сирийские власти в ближайшее время не планируют разрывать соглашения, по которым Россия использует базы в Латакии и Тартусе.